Milan e Lazio su Florentino Luis, l'ex allenatore: "Ricorda Casemiro, è un profilo da Real Madrid"

vedi letture

Tutti pazzi per Florentino Luis. Il giovanissimo centrocampista del Benfica, che in Italia piace in particolare a Milan e Lazio, ha attirato infatti l'interesse di mezza Europa. Così, il portale Bernabéu Digital ha interpellato il suo ex allenatore nel settore giovanile degli encarnados, Joao Tralhao, che lo ha presentato al dettaglio soprattutto in ottica merengue: "Florentino è un giocatore giovane con un talento eccezionale. Ha qualità fisiche e tecniche fuori dal comune, lavora duro e può crescere ancora tanto. Nelle giovanili del Benfica ci siamo subito resi conto di avere in pugno un calciatore destinato ad altissimi livelli. Lo vedo bene, infatti, come sostituto in prospettiva di Casemiro al Real Madrid e anche nella Nazionale maggiore portoghese. È un classe '99 ma sarebbe sicuramente all'altezza", le sue dichiarazioni sul talento portoghese.