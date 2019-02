Milan-Empoli 3-0. Rossoneri sul velluto, consolidato il quarto posto

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tre gol, tre punti. Per la terza partita consecutiva. Il Milan chiude la pratica Empoli spazzandolo via in un paio di minuti nella ripresa dopo un primo tempo sonnecchiante, bloccato dalla buona organizzazione difensiva degli uomini di Iachini. E prima che inizi il weekend i rossoneri possono godere di un'altra settimana al quarto posto in classifica.

FINALMENTE CONTI - La grande novità della serata è la presenza dal primo minuto di Andrea Conti. In questa stagione per lo sfortunato esterno 6 presenze sempre da subentrato. L'ultima volta nell'undici iniziale risale al 27 agosto 2017, 2-1 al Cagliari. Gattuso deve fare a meno anche di Suso, al suo posto Castillejo. Iachini conferma l'undici che ha strapazzato il Sassuolo.

LETARGO PIATEK - Il Milan parte forte, segna dopo 10 minuti: splendido cross dalla sinistra di Rodríguez, sbuca Paquetá che di testa supera Drągowski. I festeggiamenti vengono interrotti dal VAR: è fuorigioco. Il pericolo scampato dà fiducia all'Empoli, che si difende bene, chiude ogni spazio e ogni tanto dà anche fastidio dalle parti di Donnarumma, se pur senza mai impegnarlo. Nei primi 45' l'unica vera occasione è sui piedi di Castillejo, che con uno splendido tiro a giro trova una risposta da campione di Drągowski. La scarsa incisività rossonera coincide con un Piątek in ombra, sul quale gli empolesi raddoppiano e lo limitano.

UNO-DUE LETALE. POI IL TRIS - Il Milan del secondo tempo è ben diverso. Torna in campo deciso a chiudere la pratica una volta per tutte. E dopo 6 minuti mette la partita in cassaforte. Dopo il riposo della prima frazione, Piątek fa... il Piątek. È il 49'e il polacco sbuca in area facendosi trovare pronto su un traversone basso di Çalhanoğlu e batte Drągowski. Due minuti più tardi bel filtrante di Castillejo che mette Kessié a tu per tu col portiere: l'ivoriano è freddo e lo supera con un bel pallonetto. Il resto è accademia, con i rossoneri a giocare sul velluto e togliersi lo sfizio di segnare un altro gol: autore Castillejo ma la vera notizia è l'assist firmato Conti. l'ex Atalanta, lanciato sulla destra da Bakayoko, mette a centro area un cioccolatino per l'iberico, che di sinistro non sbaglia. Ci sarebbe anche il poker, firmato Borini al termine di una splendida azione personale. Anche qui interviene il VAR: è fuorigioco attivo di Cutrone nell'azione.

TESTA ALLA LAZIO - Con questi tre punti il Milan ha la certezza di restare ancora in zona Champions. E l'Inter, impegnato a Firenze domenica, dista solamente un punto. Ora testa alla Lazio, partita che si giocherà martedì. Il Milan vi arriva nel suo momento migliore: 10 partite consecutive senza sconfitte, con le ultime tre vinte alla grande.