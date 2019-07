© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Merih Demiral e Daniele Rugani, uno dei due è di troppo. E potrebbe accasarsi al Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport c'è però un altro nome che potrebbe entrare in corsa per rinforzare la difesa rossonera, ed è quello di Federico Fazio.

OPERAZIONE SUSO Il difensore argentino potrebbe essere inserito come contropartita nell'affare che potrerebbe Suso alla Roma. Lo spagnolo, per quanto gradito a Giampaolo, oltre a non avere un ruolo che si adatti al 4-3-1-2 può garantire soldi freschi per le casse e per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario. I giallorossi non sono disposti a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni e per questo si lavora a far abbassare la cifra con l'inserimento di un giocatore, nella fattispecie l'argentino.