Milan-Fofana, primi contatti ufficiali con il Saint-Etienne

Arrivano aggiornamenti sull'interesse del Milan nei confronti di Wesley Fofana, centrale difensivo classe 2000 del Saint-Etienne. Stando a quanto riportato da Le10Sport, il club rossonero non ha ancora presentato una proposta ufficiale, ma i dirigenti milanisti hanno comunque fatto sapere al Saint-Étienne la cifra che intendono mettere sul piatto per Fofana. L'importo dell'offerta del Milan non è filtrato, ma viene considerato significativo all'interno della società francese e sufficiente per iniziare la trattativa.