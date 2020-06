Milan formato Bundes: non solo Lipsia, tra conferme e occasioni

Occhi verso la Bundesliga, e non potrebbe essere diversamente per il nuovo Milan che Rangnick disegnerà nel prossimo futuro. Inevitabile che i nomi coinvolti nelle trame di mercato rossonere siano profili cari al deus ex machina dell’attuale progetto Lipsia: esercizio elementare di associazione di idee che pure consente di non trarre in inganno chi legge palesando l’apprezzamento rossonero futuro nei confronti di alcuni dei giocatori che nel massimo campionato tedesco hanno maggiormente impressionato. Si parte da chi nel Lipsia già ci gioca, come Upamecano per la retroguardia, Szolobszlai per la linea mediana e Sabitzer come progetto di acquisto più oneroso. Senza dimenticarsi della scommessa vinta con Patrick Schick, tornato sui livelli che ne avevano contraddistinto il rendimento italiano ai tempi della Samp e che Rangnick potrebbe pensare di riproporre anche in chiave Milan nel prossimo futuro... Roma permettendo. La conferma di Rebic appare scontata vista l’affidabilità del croato di proprietà dell’Eintracht nella seconda fase della stagione, mentre l’idea alternativa potrebbe essere legata a Milot Rashica. Già seguito in passato dai rossoneri così come dalla Lazio di Tare, l’esterno vanta un rapporto contrattuale con il Werder Brema che gli consentirebbe di svincolarsi alla metà del valore della sua clausola rescissoria (fissata a 30 milioni) in caso di retrocessione. Il penultimo posto e la prospettiva dei play out potrebbero fornire ai club interessati un assist prezioso per approfondire i discorsi con il suo entourage. Il Milan sarebbe certamente tra questi.