Milan, Gabbia: "L'esordio in A? Un sogno che coltivavo fin da quando avevo 6 anni"

Arrivano anche da MilanTv alcune dichiarazioni di Matteo Gabbia, difensore del Milan, che ha fatto il suo esordio in Serie A nel match contro il Torino di questa sera a seguito dell'infortunio occorso a Simon Kjaer: "Per me è un sogno anche vedere tutti i giorni i calciatori con cui mi alleno. Sono contento ancora di più dopo l'esordio di questa sera. E' stata un'emozione unica, un sogno che coltivavo fin da quando avevo sei anni e venivo allo stadio con i miei nonni. Filippo Galli? E' stato importante per me vorrei vederlo presto dal vivo per abbracciarlo".