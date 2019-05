Milan, Gattuso: "Abbiamo perso punti. Stagione non fallimentare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Milan, Rino Gattuso, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Frosinone, ha parlato anche della corsa Champions: "Abbiamo sbagliato e perso punti per strada, l'Atalanta non si è fermata e ha continuato a vincere. Ci abbiamo messo del nostro, ma è una squadra che sa fare un calcio che in pochi fanno. La stagione non può comunque essere considerata un fallimento, c'è solo il rammarico per i punti persi. Allora Roma e Lazio cosa devono dire? Facciamo il massimo e poi dopo vediamo".