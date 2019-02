Milan, Gattuso: "Piatek si stufa nel riscaldamento. Vuole giocare subito"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato prima della sfida contro l'Atalanta, soffermandosi sul ruolino di Piatek, ottimo sin dal suo impatto con la nuova realtà. "Mi aspettavo un giocatore così, non ama parlare e dice poche parole. Mi dà la sensazione di uno che si stufa nel riscaldamento prima della partita perchè vuole subito giocare, assomiglia molto a Zapata, come calciatore, qualità fisiche e tecniche. Zapata però domani ci può mettere in grande difficoltà".