Milan, Gazidis chiede meno paletti alla UEFA. Si cerca compromesso

Come riporta Sky Sport, il Milan non vuole arrivare al ricorso al TAS e sta cercando un compromesso con l'UEFA. Il club rossonero chiede una multa minore e soprattutto meno paletti per avere la possibilità di investire. Gazidis ha sottolineato che la nuova società è forte e ha grandi disponibilità, ma ora sta pagando per un triennio (quello 2014/2017) che è stato gestito da altri.