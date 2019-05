Milan, Gazidis: "Gattuso, non ho parole. No a Campos, voglio Maldini"

"Leonardo ha deciso di vivere nuove sfide. Maldini? Vedi il Milan e vedi lui, mai pensato a Campos".

Ospite delle colonne della Gazzetta dello Sport, l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato degli addii di Leonardo e Gattuso, consumati ieri, e della voglia di trattenere Maldini al proprio fianco: "Leo ha deciso di lasciare e vivere nuove sfide. Avrà sempre il mio grazie per ciò che ha fatto. Nessun conflitto, ma il massimo riconoscimento per lui e il suo grande sforzo. Non ho parole per descrivere Gattuso: un uomo straordinario che ha portato la piena responsabilità della stagione sulle sue spalle. Forse anche troppo. Ha fatto una analisi e una scelta di grande onestà: non ce la faceva a portare ancora questo peso. Ma Rino rimarrà un amico del club per sempre. Non lo conoscevo prima, ho un enorme rispetto per lui".

Il futuro di Maldini: "Io non ho mai pensato a Campos. Vorrei davvero che Paolo restasse con noi e mi aiutasse in questa grande sfida con un ruolo sempre più centrale e importante. Lo ammiro immensamente. Lui rappresenta i valori e la cultura del club. Non in moto etereo, ma reale. Vedi Maldini e vedi il Milan. Lui è l'ideale per gestire l'area tecnica. Avrebbe intorno uno staff all'altezza. Non un ruolo di facciata ma assolutamente centrale nelle scelte tecniche. Non gli chiedo di fare tutto da solo. Si lavora in gruppo, sarà supportato ed aiutato, può darci tantissimo. Non voglio pensare ad altri profili diversi rispetto a Maldini, aspetto la decisione di Paolo: poi prenderemo tecnico e giocatori".