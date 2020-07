Milan, Gazidis: "Sarà un mercato di successo. La proprietà ci supporterà"

Nella sua intervista a Radio Rossonera, il CEO del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato anche delle strategie di mercato: "Stiamo lavorando tutti in un'unica direzione: vogliamo riportare il club ai livelli che gli competono, l’Europa non può fare a meno del Milan. Il nostro obiettivo è di avere i nostri tifosi orgogliosi di un Milan vincente e che sappia divertire. Il nostro obiettivo è condurre un mercato di successo, anche perché possiamo contare su una proprietà solida che ci supporterà a fronte di investimenti intelligenti, in linea con quelli fatti la scorsa estate, per esempio. Abbiamo bisogno del giusto mix di giovani di talento e di giocatori esperti".