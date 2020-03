Milan-Genoa 0-2 al 45': Pandev e Cassata affossano i rossoneri

Sorprendente 0-2 per il Genoa a San Siro dopo 45'. Milan che tiene per lungo tempo il pallino del gioco, ma rossoblù bravissimi a sfruttare le defaillances rossonere e velocissimi nel ribaltare la manovra.

Per il Milan esordio dal 1' per Begovic, che era subentrato a partita in corso a Firenze all'infortunato Donnarumma. Confermato al centro della difesa Gabbia, che vince il ballottaggio con Musacchio così come Conti è preferito a Calabria. Dalla mediana in su tutto come da copione, con Ibrahimovic unica punta. Torna titolare Goran Pandev, in casa Genoa. Il macedone è preferito a Favilli e affiancherà Sanabria in attacco. Torna Romero in difesa.

Partita subito in salita per i padroni di casa con Theo Hernandez che perde il duello con Sanabria, permettendo al paraguayano di avanzare sulla destra, mettere a centro area e trovare il tap in di Goran Pandev: 0-1 dopo 7' e settimo centro per il macedone. Milan che si affida al solito Ibrahimovic, che per quanto poco dinamico riesce a illuminare con sponde e suggerimenti di gran classe. Uno di essi, una vera e propria scucchiaiata manda Calhanoglu a tu per tu con Perin, col turco che calcia addosso al portiere. L'organizzazione difensiva genoana è ottima, Behrami e Schone dettano i tempi, Cassata si fa vedere negli inserimenti. Da uno di essi arriva lo 0-2. Azione che parte ancora una volta dalla destra: Biraschi riceve da Sanabria e si invola mettendo il pallone in mezzo, trovando Schone abilissimo col tacco a smistare alla sua sinistra, per l'inserimento di Cassata che scarica in rete. Milan-Genoa 0-2 al 41'.