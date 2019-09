Milan, Giampaolo: "Capisco i malumori. Ma la fiducia non me la regalano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan, inteso come società, ha preso posizione confermando il tecnico Marco Giampaolo. Il quale oggi, in sala stampa, ha così commentato il momento: "La fiducia non è qualcosa che ti viene regalata perché sei bello, alto e con gli occhi azzurri. Per alcuni è il risultato, per altri è dare continuità al processo di lavoro. Tanti anni fa ho fatto il dirigente di una piccola, so come ragionano i club. Le valutazioni sono sui contenuti, se il club ha ritenuto di esporsi è perché avrà fatto le sue valutazioni. Le critiche le capisco, il Milan ha una storia e ha milioni di tifosi. Capisco i malumori e le critiche, ho il dovere di continuare a lavorare. Bisogna cercare di migliorare le performance della mia squadra. Mi limito al mio compito".