Milan, giorni di riflessione per Musacchio: il difensore potrebbe rinnovare

Giorni di valutazione per il futuro di Mateo Musacchio in casa Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il difensore non ha avuto lo stesso spazio degli anni scorsi, in questa stagione ma il suo contributo è sempre importante e con il suo contratto in scadenza nel 2021 ecco che i rossoneri si siederanno presto al tavolo della trattativa per il possibile rinnovo.