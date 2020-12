Milan, Hauge: "Bellissima serata, siamo una grande famiglia: ci aiutiamo sempre"

Grandissima prestazione per Jens Petter Hauge, con tanto di gol del momentaneo 3-2 contro il Celtic, e il norvegese commenta così la sfida di San Siro ai microfoni di Sky: "E' stata una buona serata per me e per tutto la squadra: abbiamo vinto, abbiamo conquistato tre punti e siamo contenti".

Cosa ne pensi del momento del Milan?

"Lottiamo e giochiamo con carattere, ci aiutiamo a vicenda e siamo una grande famiglia".

Quanti è importante Pioli?

"E' importante, così come è importante continuare a vincere. Si può anche perdere a volte, ma è importante reagire: ora siamo primi in Italia e siamo passati in Europa".

Com'è i tuol livello di italiano?

"Lavoro tanto con il mio insegnante, spero di parlare meglio presto: capisco abbastanza ma devo ancora imparare molto della lingua".