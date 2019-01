Milan, Higuain spera di poter esordire col Chelsea già giovedì prossimo

Gonzalo Higuain attende con ansia che il Milan chiuda l'acquisto di Piatek per partire con direzione Chelsea e riabbracciare Sarri. La speranza dell'argentino è quella di poter esordire già in maglia Blues giovedì prossimo in Coppa di Lega nel ritorno contro il Tottenham. A riportarlo è Il Corriere della Sera.