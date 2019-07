Sabato pomeriggio, il Milan volerà negli USA per le due partite della International Champions Cup contro Bayern Monaco e Benfica: sull'aereo con a bordo la squadra rossonera non ci saranno Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara, i quali resteranno a Milano per portare avanti il mercato del club di via Aldo Rossi. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.