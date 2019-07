Milan, i soldi di Correa vanno su... James. Napoli a rischio scippo

L'accordo sembra a un passo dalla chiusura, con Angel Correa che arriverà nel campionato italiano dietro il pagamento di 50 milioni di euro (più bonus). Una cifra che nei giorni scorsi era stata considerata fin troppo alta dal direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, ma che era il minimo perché l'Atletico potesse avallare questa cessione. Nel domino è possibile pure che Jorge Mendes - che nel frattempo ha portato Andre Silva al Monaco - abbia messo come condicio sine qua non il trasferimento dell'argentino per chiudere il portoghese nel Principato.

L'ATLETICO MADRID VA SU JAMES - Come scritto nei giorni scorsi i soldi di Correa vanno a finanziare un altro acquisto. Insomma, per un argentino che arriva nel campionato italiano c'è un colombiano, cioè James Rodriguez, che si allontana dal Napoli. I Colchoneros tenteranno di chiudere il suo approdo, con De Laurentiis che può tornare su Lozano e tenta di raggiungere un accordo con Icardi: un doppio colpo per sopperire all'eventuale scippo James.