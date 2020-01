© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenamento di ieri, effettuato in solitaria e a tardo pomeriggio, è un segnale da interpretare secondo il Corriere dello Sport: Zlatan Ibrahimovic vuole esserci già contro la Sampdoria e non è esclusa una sua presenza addirittura questo pomeriggio, nell'amichevole che il Milan disputerà contro la Rhodense. Ibra si ritiene da sempre invincibile ed eterno, una convinzione che potrebbe convincerlo a forzare i tempi e chiedere di essere convocato già per la prima sfida dell'anno dei rossoneri.