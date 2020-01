Milan, Ibrahimovic: "Cercavo l'adrenalina. Dopo l'Atalanta tante chiamate"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così del suo ritorno in rossonero: "Sento l'entusiasmo dei tifosi. Ho un grande rapporto con loro, molto positivo. E' importante il sostegno dei tifosi, se riusciamo ad averlo le cose sono più facili da fare. Sono pronto e spero di giocare già oggi. Dopo l'ultima partita in America, con i Los Angeles, ho avuto la chiamata di Paolo. Quale idee avessi, come stessi, cose normale. A 38 anni ho avuto più richieste di quando ne ho avuti 28. Ero onesto, cercavo l'adrenalina, per farmela uscire. Perché a quest'età non giochi per economia, cerchi qualcosa per andare al meglio. Poi ho parlato con Boban... È passato un mese, dopo Atalanta c'erano tante chiamate. L'ultima volta ho lasciato il Milan senza il mio ok, la situazione era quella che era. Ho fatto PSG, United, Galaxy. L'importante è essere qui adesso, il Milan è casa mia, quando sono tornato da Barcellona ho sempre detto che mi aveva ridato la felicità di giocare a calcio. La mia voglia è massima".