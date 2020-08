Milan, Ibrahimovic ha scelto la 11. Lo svedese torna al passato, alla maglia Scudetto

Per Zlatan Ibrahimovic è pronta la maglia numero 11, quella a cui ha legato i ricordi più belli della sua avventura al Milan, compreso quello dello Scudetto vinto con Allegri in panchina. Sono già in vendita le divise rossonere con la scelta della maglia numero 11 legata al cognome del campione svedese e il sito ufficiale ha confermato la scelta dello svedese, fino a qualche giorno fa in predicato di indossare la nove, lasciata libera da Piatek. Ibra invece ha scelto di tornare al passato, al numero che gli ha regalato tante gioie in rossonero.