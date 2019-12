© foto di Imago/Image Sport

Tutti gli indizi portano al Milan. Tra i dirigenti del club rossonero è iniziato il count down per l'ok di Zlatan Ibrahimovic, che dopo le parole rilasciate a GQ, pare essersi deciso a voler sciogliere le ultime riserve. In realtà, nonostante Maldini e Boban vorrebbero poterlo avere subito a disposizione, lo svedese ha deciso che uscirà allo scoperto intorno alla metà del mese, quindi tra circa 10 giorni.

Il contratto e il futuro - Al Milan, Ibra guadagnerà in tutto 6 milioni di euro: 2 per i prossimi sei mesi e 4 per l'anno successivo. Non è certo che l'attaccante di Malmoe rimanga per tutti i 18 mesi, con le parti che decideranno serenamente e di comune accordo il da farsi solo in estate.