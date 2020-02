Milan, Ibrahimovic sicuro: "Quest'Inter non è da Scudetto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Sportmediaset dopo il derby di Milano, l'attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic ha parlato così dell'esultanza sotto i suoi ex tifosi e dei nerazzurri: "Nel primo tempo abbiamo seguito tatticamente le indicazioni studiate in settimana, poi però abbiamo subito gol da Brozovic ed è caduto tutto. Prima facevamo pressing alto, poi abbiamo smesso sia di pressare che di far girare il pallone. Ora dimentichiamo la ripresa: meglio giocare male ma vincere".

L'esultanza sotto la Curva Nord?

"Tutta emozione e istinto ma era un bel momento per me".

Inter?

"Anche se i nerazzurri nel primo tempo non mi sono sembrati da secondo posto, nella ripresa invece lo hanno dimostrato. Ma non sono da Scudetto".