Il Milan potrebbe girare il tesoretto che era previsto per l'acquisto di Angel Correa su Rodrigo De Paul, potenzialmente in uscita dall'Udinese. La Fiorentina però resta avanti visto i contatti fitti degli ultimi giorni: oggi i viola faranno l'ultimo tentantivo per l'argentino, altrimenti anche Pradè cambierà obiettivo finale per l'attacco di Montella. A riportarlo è Il Corriere della Sera.