Milan, idea Deulofeu: l'ex Barça può tornare in rossonero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha vestito la maglia del Milan da gennaio a giugno 2017, adesso Gerard Deulofeu potrebbe tornare in rossonero. L'edizione odierna di Tuttosport scrive che lo spagnolo ex Barcellona, ora in forza al Watford, è una idea del club meneghino per gli ultimi giorni del mercato invernale. Da capire, però, se il club inglese aprirà al prestito con diritto di riscatto per il classe '94.