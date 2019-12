© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona apre la porta ad una possibile uscita di Jean-Clair Todibo (19), ma soltanto a determinate condizioni. Come informa Mundo Deportivo il difensore francese è finito nel mirino del Milan (indiscrezione dunque confermata) e non solo: sul giocatore ci sono anche Watford, Southampton, Bayer Leverkusen e Monaco. Ma - si legge - per meno di 10 milioni il club azulgrana non lo vende. Anzi, c'è dell'altro: vista la cifra comunque bassa, la dirigenza catalana sarebbe disponibile a cedere Todibo soltanto garantendosi una 'recompra' per le sessioni di mercato successive.