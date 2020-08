Milan, il Chelsea apre alla cessione di Bakayoko: i blues vogliono abbassare le pretese

Il Chelsea apre alla cessione di Tiemoué Bakayoko. Il Milan nei giorni scorsi ha sondato il terreno e, secondo quanto si legge sul tabloid inglese The Sun, i blues sono disposti anche ad abbassare le pretese per il giocatore francese. Il centrocampista transalpino non rientra nei piani e può lasciare Stamford Bridge già in questa sessione di mercato. Inoltre si parla di un accordo già raggiunto tra il calciatore e la società rossonera.