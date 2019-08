© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan in pressing per Dennis Praet, centrocampista legato alla Sampdoria da una clausola rescissoria da 26 milioni di euro. Il centrocampista belga resta la priorità di Boban, Maldini e Giampaolo per rinforzare la linea mediana ma prima - sottolinea la 'Gazzetta dello Sport' sarà necessario definire la cessione di Franck Kessiè, mezzala ivoriana che il nuovo allenatore non ritiene pedina imprescindibile per la prossima stagione.