Milan, il club vuole incassare 30 mln dalla cessione di Paqueta: troppo per il Benfica

Parlando di Paquetà, La Gazzetta dello Sport scrive che, ad oggi, la cessione è uno scenario plausibile. Il Milan, però, vuole ricavare una plusvalenza dall’eventuale vendita del brasiliano e per questo non può permettersi di incassare meno di 30 milioni. A gennaio Lucas declinò l’offerta della Fiorentina, convinto di potersi riprendere il Milan, ma in estate il suo punto di vista sui viola potrebbe cambiare. E nel frattempo potrebbero aggiungersi nuovi acquirenti, primo fra tutti il Benfica, da tempo ormai sulle tracce di Paquetà, ma che giudica l’operazione fuori budget (almeno per il momento).