Il mercato del Milan si è chiuso con l'acquisto di Ante Rebic e adesso, finalmente, a parlare sarà solo il campo. La società ha messo a disposizione di Marco Giampaolo una rosa sicuramente rinforzata, con tanti elementi in grado di sorprendere. Scommesse, certo, ma anche investimenti importanti per il futuro, in cui la dirigenza crede fermamente. Per questo, riporta Tuttosport, ha chiesto un cambio di marcia all'allenatore, che dovrà puntare sui nuovi per dare un nuovo volto al Milan. Bennacer, Leao e Theo Hernandez, nei piani di Elliott, dovranno essere i pilastri del nuovo progetto e la Champions League è un obiettivo imprescindibile.