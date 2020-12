Milan, il gol di Leao al Sassuolo è il più veloce dei top 5 campionati in Europa: tutti i record

vedi letture

Il gol di Rafael Leao, siglato dopo 6,78 secondi, è il gol più veloce dei cinque top campionati in Europa oltre ad aver superato il record di Poggi che in Italia resisteva da 19 anni. Il portoghese ha superato Shane Long in Premier, che nel 2019 ha firmato un gol dopo 7 secondi con la maglia del Southampton contro il Watford. In Spagna, il gol più veloce della storia della Liga lo ha firmato Joseba Llorente per il Real Valladolid dopo soli 7,22 secondi nel 2007-2008 contro l'Espanyol. In Ligue 1 il record resiste dal 1992 quando Michel Rio segnò contro il Cannes con la maglia del Caen dopo 8 secondi. In Bundes il record è di Kevin Volland con l'Hoffenheim segnato contro il Bayern Monaco dopo poco meno di 9 secondi. Tutti comunque "in ritardo" rispetto a Leao che dunque oggi entra nella storia del calcio italiano ma anche dei migliori campionati del Vecchio Continente.