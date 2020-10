Milan, il patrimonio netto è positivo per 34,1 milioni. Aumento di capitale per 145 milioni

Il Milan ha 115,2 milioni di euro di debiti finanziari, zero nei confronti di banche e 11,3 milioni di disponibilità liquide. Il patrimonio netto è positivo per 34,1 milioni di euro, in diminuzione rispetto agli 83,3 milioni del 2019 per effetto di un aumento di capitale del fondo Elliott da 145 milioni di euro. Cosa significa? Che probabilmente per il fair play finanziario ci sono dei problemi evidenti visto l'indebitamento netto da 103,9 milioni sull'anno. DI debiti di fatto non esistono verso le banche, sono tutti verso altri finanziari per anticipazione crediti futuri per i contratti commerciali (fra diritti televisivi e incassi da altri club).