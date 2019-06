Milan, il Sassuolo fissa il prezzo per Sensi: la richiesta è di 25 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nell'incontro di oggi tra il Sassuolo e il Milan si è parlato per la prima volta di cifre per l'eventuale operazione Stefano Sensi. I neroverdi hanno chiesto 25 milioni di euro per lasciarlo partire, trattabili al massimo fino a 20 milioni più 5 di bonus.