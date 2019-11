© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La storia tra il Milan e Franck Kessie è ai titoli di coda e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla del Wolverhampton come possibile nuova destinazione per il centrocampista lasciato fuori da Pioli dalla sfida contro la Juventus per scelta tecnica.

Le cifre - Il club inglese è pronto a fare l'investimento per l'ex Atalanta e secondo la rosea l'offerta che arriverà in via Aldo Rossi potrebbe essere superiore ai 20 milioni di euro.