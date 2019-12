Milan, in attesa di Ibra riecco Paquetà

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Cresce l’attesa a Casa Milan per la risposta definitiva di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese entro una decina di giorni comunicherà la prossima destinazione e le parole rilasciate alla rivista GQ lasciano immaginare un ritorno in Italia. Boban e Maldini sono in attesa di un cenno positivo dopo aver messo sul piatto un’offerta che in via Aldo Rossi reputano molto importante per un 38enne. Lo svedese sta ancora riflettendo e oltre all’aspetto economico sta ragionando sulla parte progettuale, ovvero se in questo Milan può ancora fare la differenza e se la squadra può avere nel breve periodo delle ambizioni di vittoria. Una serie di pensieri che hanno portato lo svedese a non dare ancora una risposta definitiva, ma arriverà nel giro di 10 giorni.

Nel frattempo Stefano Pioli ha recuperato Lucas Paquetà per la trasferta di Bologna. Il brasiliano si è allenato bene in gruppo e proverà a contendere una maglia da titolare a Giacomo Bonaventura nel ruolo di mezzala sinistra. Il tecnico rossonero proverà a strappare i tre punti al Dall’Ara in modo da conquistare due vittorie di seguito per la prima volta da quando è al Milan, e potrà avvalersi di una panchina più lunga con il recupero di Paquetà. L’altro dubbio è in attacco tra Piatek e Leao, entrambi in difficoltà. Soprattutto il polacco, a secco ormai da sei giornate di fila.