Milan, incontri segreti per il rinnovo di Donnarumma: lui ha già deciso di firmare

Prosegue, con contatti segreti, la trattativa per il rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan. Le parti stanno parlando di cifre, anche se non è stata trovata ancora la quadra in merito. A margine della partita contro la Fiorentina, il portiere ha fatto ampiamente capire che la volontà è quella di restare in rossonero e la sua presa di posizione ha dato grande soddisfazione al club. La trattativa, che potrebbe portare anche a una clausola rescissoria, non coinvolgerà il fratello del giocatore, Antonio, come accaduto tre anni fa. Pioli vorrebbe confermare anche lui, ma le trattative viaggeranno su due binari diversi. Un ulteriore elemento di serenità per tutti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.