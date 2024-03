Milan-Inter, il progetto San Siro ha scadenza tre mesi. Il costo? 300 milioni di euro

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, incontrerà Milan e Inter nei prossimi giorni per capire quale sarà la situazione del vecchio-nuovo San Siro. Ieri c'è stato un incontro a Palazzo Marino tra il sindaco della città lombarda, il presidente del Milan Paolo Scaroni e il Ceo Corporate dell'Inter, Alessandro Antonello. Al tavolo c'era pure il direttore generale di WeBuild, Massimo Ferrari. L'idea è quella di ristrutturare lo stadio - che deve diventare però una situazione concreta - per un costo di circa 300 milioni di euro.

Le parole del sindaco Giuseppe Sala. "Metto a giugno il momento della verità. Quanto ci vorrebbe in tutto? È solo una mia sensazione, direi un paio d’anni. Se si lavora nei mesi estivi su tre turni in 24 ore, sono convinti di poterlo fare. Non mi aspetto che le squadre rallentino su progetti alternativi".

Poi ci sarebbe da capire quali saranno i progetti futuri di entrambe le squadre, visto che il Milan, in particolare, sembra molto convinto del suo progetto di trasferimento a San Donato. La ristrutturazione di San Siro in passato è stata valutata e bocciata per gli alti costi e i molti problemi. Possibile ora vada diversamente? Difficile, ma l'appuntamento è fissato ai primi giorni dell'estate.