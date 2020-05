Milan, Jovic è il primo obiettivo per l'attacco: la regia dell'affare è targata Ramadani

Si intensificano i contatti tra il Milan e l'agente di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid poco utilizzato e attualmente infortunato. Il giocatore è assistito da Fali Ramadani, agente che in rossonero ha portato anche Ante Rebic e che sta aiutando i rossoneri a provare ad arrivare al riscatto anticipato rispetto al termine fissato nel 2021. I rapporti con gli spagnoli sono buoni dall'affare Theo Hernandez e con la regia del super agente, la trattativa pare meno impossibile di qualche mese fa. Per Rangnick, poter contare su Jovic e Rebic, coppia ben assortita ai tempi dell'Eintracht, sarebbe ottimo e per l'attaccante, il poter essere titolare dopo un anno ai margini del calcio che conta, potrebbe essere la spinta giusta per dire sì al club di Elliott. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.