Milan-Juventus, formazioni ufficiali: Pioli sceglie Paquetà. Sarri schiera l'ex Higuain

Formazioni ufficiali per la sfida di San Siro fra Milan e Juventus. Stefano Pioli sceglie Paquetà al posto di Bonaventura come trequartista nei tre dietro a Zlatan Ibrahimovic. Kessie e Bennacer confermati, così come Kjaer al centro della difesa. La Juventus invece manda in panchina Alex Sandro e sceglie Rugani per sostituire lo squalificato De Ligt. Davanti c'è l'ex di giornata, Gonzalo Higuain.

Milan (4-2-3-1)

Donnarumma; Conti, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic.

Juventus 4-3-3

Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.