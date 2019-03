© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul futuro di Franck Kessie: il giocatore ha sempre avuto fior di richieste dalla Premier League e stante la recente lite con Lucas Biglia, un'eventuale cessione non è da scartare. Anzi: cederlo porterebbe al Milan soldi importanti per finanziare il mercato in entrata per l'estate che verrà.