Milan, Kouassi vuole lavorare con Rangnick: il rinnovo col PSG è lontanissimo

Tanguy Kouassi si avvicina a grandi passi al Milan. Il difensore centrale del PSG che deve ancora firmare il primo contratto da professionista, non vuole restare a Parigi dove sa che oltre a guadagnare cifre molto basse rischia anche di non ottenere lo spazio giusto per mettersi in mostra. Con Rangnick invece le cose potrebbero andare in modo diverso ed è per questo che in caso di sbarco del tedesco in rossonero, ecco che il via libera arriverebbe quasi in automatico. La proposta milanista è la migliore ricevuta dal giocatore in queste settimane ed è per questo che la preferenza è decisamente indirizzata verso Milanello. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.