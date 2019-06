Milan, l'assist di Torreira: chiederà all'Arsenal di essere ceduto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lucas Torreira farà pressione sull'Arsenal per essere lasciato libero di partire con direzione Milan. Per ora i Gunners sono tiepidi davanti alla possibilità di uno scambio con Kessié e il problema più grosso sarà proprio quello di trovare un'intesa per il passaggio in rossonero. Però l'uruguaiano non si è ambientato a Londra e quindi l'assist per Maldini e Boban sarà di quelli decisivi. La svolta è vicina, ora il Milan deve trovare la formula per trovare l'accordo.