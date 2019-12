Milan, l'ex Serginho su Paquetà: "Io lo chiamo il nuovo Messi"

Intervistato da Sky Sport, Serginho ha parlato così sul Milan, che oggi compie 120 anni: "Giornata speciale per tutti quelli che hanno fatto parte di questa incredibile storia. Ringrazio Dio per aver fatto una piccola parte di questa storia. Il gol con la Samp è stato uno dei gol più belli della generazione del nostro Milan, quella di Carlo Ancelotti.

Su Paquetà: "L'ho visto giocare tante volte in Brasile. Io lo chiamo 'Il nuovo Messi'. Vedo un Paquetà che deve avere più tranquillità, deve crescere. Il calcio italiano è molto più difficile. Lui gioca come nel calcio a 5, con il pallone sotto la suola. Lu ancora non ha fatto lo step di passare dal gioco brasiliano a quello italiano".

Il Milan non può rimanere fuori dalla Champions: "Però è normale che con tutti i cambi che si sono succeduti negli ultimi 5 anni si perde un po la sensibilità e la figura della società. Io ricordo che nei miei anni al Milan ho avuto sempre una figura accanto a me. Però comunque sapevamo che avevamo un leader fuori dal campo. Ora, il Milan, con Paolo e Zvone può trovare la strada giusta"