Milan, l'obiettivo principale per la retroguardia è Milenkovic: Paquetá può entrare nell'affare

Il Milan è a caccia di un nuovo difensore centrale in vista della prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il candidato principale è sempre il solito Nikola Milenkovic della Fiorentina, profilo graditissimo a mister Pioli e utile sia per il presente che in prospettiva. Ai viola, dal canto loro, piace molto Lucas Paquetá e non è escluso quindi che il centrocampista brasiliano venga inserito nella trattativa che potrebbe portare il centrale serbo a Milanello.