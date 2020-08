Milan, la percentuale Viola blocca il trasferimento a titolo definitivo di Rebic

vedi letture

Tiene ormai banco da tempo la questione Ante Rebic per la Fiorentina. La percentuale del 50% che il club viola mantiene sulla rivendita dell'attaccante croato ha imposto all'Eintracht in questi anni numerose riflessioni. L'ultima - scrive il Corriere dello Sport - è relativa all'affare che sta intavolando con il Milan per il passaggio a titolo definitivo del giocatore in rossonero. Gli incontri con Ramadani a Milano sono andati anche in questo senso, nel tentativo di aggiornarsi sulla situazione: il club di Via Aldo Rossi vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, ma l'Eintracht ha alzato la valutazione del cartellino per non perdere denaro da un eventuale scambio con Andrè Silva. Il problema è che il Milan non è disposto ad inserire budget extra nell'operazione, quindi al momento l'operazione è bloccata.