Milan, Laxalt: "Piatek serio e disponibile. Si sacrifica sempre"

L'esterno del Milan, Diego Laxalt, ha parlato dell'impatto di Piatek in rossonero ai microfoni di Sky Sport: "In campo e in allenamento è un orologio. Lavora tanto e si sacrifica, arriva per primo e va via per ultimo. Parliamo di un ragazzo positivo, disponibile e serio. Inoltre gli piace scherzare e ridere, sia dentro che fuori dal campo".