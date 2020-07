Milan, le richieste di Calhanoglu per il rinnovo: aumento di stipendio e contratto di 4 anni

Ci sono tanti rinnovi in ballo in casa rossonera, tra cui anche quello di Hakan Calhanoglu, uno dei trascinatori del Milan post-Covid (dalla ripresa del campionato in poi ha segnato cinque gol e fornito quattro assist decisivi). Il suo contratto scade il 30 giugno 2021 e in via Aldo Rossi sono al lavoro per trovare un accordo il prima possibile: proprio per questo motivo, nei giorni scorsi, i dirigenti milanisti hanno incontrato il suo procuratore Gordon Stipic.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il turco ha fatto le sue richieste ai rossoneri: aumento di ingaggio e prolungamento di almeno quattro anni. C'è poi da decidere anche se inserire o meno una clausola rescissoria nel nuovo contratto del numero 10 rossonero che è cresciuto in maniera esponenziale con Stefano Pioli, il quale lo ha finalmente schierato nel suo ruolo naturale, cioè quello di trequartista.