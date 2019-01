Milan, Leonardo è al Ferraris. Dopo il match summit col Genoa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non era presente a Gedda a causa del calciomercato, è presente a Genova anche per il calciomercato. Leonardo, dirigente del Milan, s'è palesato al Ferraris per assistere dal vivo al match contro il Genoa insieme a Paolo Maldini.

Il direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan è nel capoluogo ligure non solo per assistere dal vivo al match, ma anche perché dopo la partita andrà in scena il summit decisivo per l'acquisto di Krzysztof Piatek dal Genoa.