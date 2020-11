Milan, lo Schalke può mollare Kabak. Ma il sostituto è già nel mirino del Liverpool

Lo Schalke 04 ha rifiutato un'offerta di circa 20 milioni di euro presentata dal Milan nelle ultime ore di mercato per Ozan Kabak. Il difensore turco ha una clausola di 45 milioni, una cifra difficilmente spendibile per un giocatore ancora abbastanza inesperto a livello internazionale. Così, considerando anche i tempi che corrono, la dirigenza del club tedesco sembra essersi convinta che una proposta simile per il giocatore non possa essere più rifiutata.

Tanto più perché negli ultimi mesi è cresciuto un altro giovane difensore: Malick Thiaw, 19enne finlandese, ha dimostrato di potersi affermare in Bundesliga e ha già attirato le attenzioni del Liverpool. Lo Schalke vuole correre ai ripari e ha offerto al talento un contratto fino al 2024 senza nessuna clausola risolutiva. Lo riporta la Bild.