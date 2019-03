© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Manuel Locatelli pagherà Tiemoue Bakayoko. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: in estate il Sassuolo riscatterà l'ex rossonero per 10 milioni più 2 di bonus già centrati. Così il Milan coprirà parte dell'acquisto del ventiquattrenne centrocampista centrale francese dal Chelsea.